Comment expliquer de fortes augmentations du prix de l'eau ?

En 2023, le gouvernement a lancé un grand plan pour mieux gérer notre consommation d'eau. Le problème, ce sont les fuites, 20% de notre eau potable se perd dans la nature. Pour limiter le gâchis et faire baisser la facture, des éco-gestes existent. Les explications de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

"L’eau est un bien commun", nous apprend l’agence publique de l'eau sur son site. L’organisme prévient que "les services qui permettent de la rendre potable, de la distribuer, puis de l’épurer après utilisation ont un coût." Payer votre eau potable couvre le coût de toutes ces étapes et inclut des redevances et des taxes. Ces impôts compensent la pollution générée par les usages de l’eau. D’après un rapport de l’agence, le prix moyen de l’eau en France s’élevait à 4,34 euros par mètre cube en 2021. Attention, précise encore l’agence de l’eau, le prix de l’eau varie d’une collectivité à l’autre en fonction de nombreux facteurs : la qualité de l’eau brute prélevée, la densité de population, l’éloignement géographique de la ressource, etc.

L’an dernier, le gouvernement a mis en place un plan d’action pour "une gestion résiliente et concertée de l’eau". Objectif, garantir de l’eau de qualité pour tous et préserver les écosystèmes. "Ces 53 mesures visent à répondre à trois enjeux majeurs : sobriété des usages, qualité et disponibilité de la ressource", écrit le ministère de l’Écologie.

Trop d’installations vétustes

Problème, le plan coûte cher. La cause, trop de canalisations demeurent vétustes. 20% de notre eau potable se perd dans la nature avant de parvenir jusqu’à nos robinets. Résultat, un grand nombre de communes entreprennent de grands travaux. Il faut payer environ un million d’euros pour réparer un kilomètre de canalisations. Pour les financer, elles augmentent le prix de cette ressource indispensable à tous. Dans l’Eure, par exemple, 90 mairies majorent le mètre cube d’eau de 60% pour 2024. Sur les factures, plus 26 euros en moyenne par mois à débourser. De leur côté, 37 communes de l’Aire urbaine de Toulouse choisissent de facturer en fonction des saisons : moins chère l’hiver, l’eau se retrouve 42% plus chère l’été que le tarif moyen observé en France.

À l’instar de l’électricité, le gouvernement incite le consommateur à moins consommer. En moyenne, nous dépensons chaque jour 150 litres d’eau. Pour limiter le gâchis et réduire votre facture, vous pouvez retrouver plusieurs conseils sur le site de l’Ademe (agence pour la transition écologique) : utilisez un réducteur de débit sur les robinets (jusqu’à 50% d’économies), installez un récupérateur d’eau de pluie dans votre jardin (pour arroser les plantes par exemple), coupez l’eau dès que vous partez de chez vous ou encore minutez vos douches à cinq minutes maximum.