Consommation : assiste-t-on à la fin des hypermarchés ?

Les hypermarchés de 13 000 mètres carrés ne nous font plus rêver. Est-ce bientôt la fin pour eux ? Une enseigne de grande distribution a annoncé son intention de réduire de 25 % la taille d'un tiers de ses supermarchés. Maud Descamps se demande dans Bonjour ! La Matinale TF1 si c'est la fin de ces temples de la consommation

C'est un symbole de la consommation, on peut facilement passer une demi-journée et ne pas voir le temps passer : l'hypermarché. Si dans le passé, les Français s'y ruaient le week-end pour faire leurs courses, aujourd'hui, les fréquentations sont en baisse. Si bien qu'une grande enseigne de la distribution a annoncé son intention de rétrécir la taille de ses hypermarchés. En effet, elle souhaite réduire de 25 % la taille d’un tiers de ces espaces, c’est-à-dire un magasin sur trois. Maud Descamps nous explique pourquoi le groupe Auchan a pris cette décision dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les hypermarchés n’ont plus cote

La journaliste nous explique que la raison de cette réduction drastique n’est pas liée au prix de l’immobilier, mais tout simplement parce que les hypermarchés ne correspondent plus aux habitudes de consommation des Français. En effet, ces habitudes, elles ont changé. Aujourd’hui, les consommateurs ne font plus de stocks et n’achètent pas en gros ou en grande quantité. En effet, le modèle familial français standard est un petit foyer, seul 6 % des ménages comptent plus de quatre membres, il n’est donc pas nécessaire de constituer des stocks au moment de faire ses courses.

Pour le distributeur détenu par la famille Mulliez, la diminution de la taille de ses magasins serait une manière de "revenir à l’essence même de ce qui fait la force d’une grande surface alimentaire", d’après Challenge qui a révélé le projet en novembre dernier. Un "retour aux sources" pour le géant qui perd depuis des années des parts de marché.

Les hypermarchés repensent les rayons

Alimentation, hygiène, culture, divertissement, jardinage, électroménager… On trouve de tout dans ces hypermarchés de 13 000 m². Cependant, les enseignes de grande distribution expliquent que les produits non alimentaires se vendent beaucoup moins bien. Résultat : Ce n’est pas très rentable pour les distributeurs qui préfèrent supprimer les grosses marchandises de leurs rayons afin de récupérer de l’espace. De plus, les habitudes des consommateurs ont aussi été modifiées en matière d’achat de produits volumineux. Les Français préfèrent se procurer les produits encombrants en ligne et se faire livrer à domicile.

À la recherche de la proximité

Autre changement que l’on doit, sans doute, à la crise du covid, l’envie des Français de retrouver de la proximité au moment de faire leurs emplettes. Ils veulent mêler l’utile à l’agréable et prendre du temps pour connaître l’origine des produits qu’ils achètent. D’ailleurs, pour vendre "une expérience client" aux consommateurs, les enseignes de grande distribution n’hésitent pas des lumières tamisées, troquent le carrelage pour du parquet et élargissent la taille des allées pour circuler plus facilement… Et en passant un bon moment, le client a beaucoup plus de chance de dépenser plus.