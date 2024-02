De la simple baguette à de véritables lieux de vie : comment les boulangeries ont-elles évolué ?

Labels, concours télévisés... Les boulangeries sont au cœur des traditions de notre pays. Depuis l'âge d'or des pains français en 1977 et face aux changements des habitudes alimentaires des consommateurs, elles ont dû s'adapter. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Benjamin Muller se penche sur l'évolution des boulangeries, devenues aujourd'hui des vrais lieux de vie.

Les labels de boulangerie sont en plein essor dans notre pays. Ces commerces ont beaucoup évolué au cours de ces dernières années. L'âge d'or des pains français se situe en 1977. Les boulangeries représentaient les âmes des villages et les boulangers étaient des figures importantes de notre société, comme en témoigne cette boulangère de l'époque : "Je me lève à 2 h du matin et le samedi, je me lève à 1 h ! Je ne suis pas comme tous ces fainéants de maintenant, qui ont des œufs sous les bras. Il faut travailler le pain, ce n'est pas en dormant qu'on fait du pain."

Benjamin Muller rappelle dans Bonjour ! La Matinale TF1 qu'en 1970, il y avait 45 500 boulangeries et 33 000 dans les années 2000. C'est en France qu'on trouve le meilleur pain du monde. Pourquoi ? Alors la recette, c'était déjà la même qu'aujourd'hui : farine, eau, sel, levure. En revanche, on vend notre technique de fabrication qui était déjà moderne pour l'époque. Dans les années 1980-1990, les boulangeries vendent de plus en plus de pains spéciaux comme les pains de campagne, les pains complets, mais aussi des pains encore plus spéciaux à l'oignon, à la carotte ou à l'ail, qui commencent à avoir un franc succès. C'est à ce moment-là que les boulangeries commencent à se transformer et à se diversifier. Elles vont alors devenir des lieux de vie : on y vient pour boire un café, pour prendre l'apéro ou pour grignoter, et on peut aussi commander à déjeuner à emporter. Certaines boulangeries commencent même à faire des points relais.

"Sandwich, boisson et dessert" : la formule gagnante

Malgré tous ces efforts, la consommation de pain diminue dans les années 2000. En cause, les changements d'habitudes alimentaires des Français. On n'estime plus comme avant que le pain soit un incontournable à tous les repas. Il a même mauvaise presse pour ceux qui veulent garder la ligne. En 2005, 9 Français sur 10 estiment qu'il est important pour la santé de manger du pain à chaque repas, contre 6 sur 10, en 2023. Face à ce constat, comment les boulangeries ont-elles réagi ? En proposant de plus en plus de snacking, des formules boisson, sandwich et dessert. Les boulangeries réussissent aussi à s'adapter aux nouvelles demandes des consommateurs : plus de circuits courts et des produits accès sur la nutrition, demandes de plus en plus importantes dans les années 2000.

L'an dernier, 1100 boulangeries ont fait faillite. Chaque mois, 200 boulangeries ferment en France. Pour autant, 250 nouvelles ouvrent. Ainsi, ce sont les boulangeries d'hier, qui ne vendaient que du pain et des croissants, qui ont tendance à fermer et ce sont celles qui proposent les fameuses expériences clients qui ouvrent. Nous sommes, chaque jour, près de 12 millions à nous rendre dans une boulangerie. La baguette a été récemment inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Comme la tour Eiffel, elle est désormais reconnue dans le monde entier.