Donuts : pourquoi ces gourmandises américaines séduisent autant les Français ?

Depuis des années, le donut a le vent en poupe dans l’Hexagone. Importé des États-Unis, il s’en vend près de 300 000 chaque jour en France. Un chiffre en constante augmentation, avec les boulangeries qui peuvent en vendre jusqu’à 200 par jour. De plus, les boutiques spécialisées en donuts poussent comme des champignons de partout sur le territoire. Les détails d’Anne-Chloé Bottet dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Pourquoi le donut plaît-il autant ?

Preuve que les géants américains commencent à nous envier : deux enseignes venues tout droit des États-Unis viennent de s’installer en France. Côté prix, un donut peut se vendre entre 3 et 4 euros en boulangerie. Les plus basiques, ceux au sucre, peuvent être vendu au prix de 2 euros seulement, mais ils peuvent largement grimper ! En effet, les enseignes qui proposent des donuts un peu plus élaborés et fourrés peuvent aller jusqu’à vendre leur gourmandise 5 à 6 euros pièce en moyenne.

Ce qui séduit les clients, c’est avant tout l’harmonie des saveurs. Ce petit anneau se déguste le plus souvent au goûter ou en dessert. Et c’est pourquoi les boulangeries lui font aujourd’hui une place de choix dans les vitrines avec de multiples saveurs proposées : à la pistache, à la framboise, voire au melon. Mais pourquoi plaît-il autant ? "Il y a ce côté réconfortant, moelleux et sucré", justifie Nina Métayer, sacrée meilleure pâtissière du monde en 2023. Et de poursuivre : "Je pense qu’on aime tous retrouver ce côté beignet. C’est loin d’être le dessert le plus light, mais cela apporte un petit moment de douceur."

65 millions de ventes chaque année pour la grande distribution

Évidemment, la grande distribution n’a pas manqué le créneau des donuts, et tente de s’aligner avec des prix défiants toute concurrence : 1,20 euro pièce dans certains supermarchés. Même si la qualité est moindre en comparaison aux boulangeries et pâtisseries, les industriels parviennent à vendre 65 millions de donuts chaque année.

Cette folie n'a pas non plus échappé aux biscuiteries traditionnelles françaises, comme c'est le cas sur la ligne de production en Normandie de la Biscuiterie "Saint-Michel". Le donut, c'est désormais 10 % des ventes de cette biscuiterie. Ce qui en fait le troisième produit le plus vendu après la madeleine et la galette.