Contrat d'électricité : comment changer de fournisseur ?

Les tarifs de l'électricité augmentent d'environ 10% à partir aujourd'hui. Avec cette augmentation, changer de fournisseur d'énergie vous traverse peut-être l'esprit. Est-ce que c'est facile de le faire ? Jean-Marie Bagayoko vous explique.

À partir de ce jeudi 1ᵉʳ février, le prix de l’électricité augmente de presque 10 % en moyenne. Dans le détail, le prix est en hausse de 8,6 % sur les tarifs de base, et jusqu’à 9,8 % sur les tarifs heures pleines/heures creuses. Cela concerne près de 20 millions de ménages abonnés à l’électricité, dont 10,6 millions au tarif de base, c’est-à-dire le tarif "bleu" d’EDF, fixe sans heures creuses. Et Pour environ 400 000 particuliers ayant souscrit à l’option "effacement jour de pointe", le tarif augmentera de 10,1%. Pour les petites entreprises et abonnés non résidentiels, la hausse sera de 5,2 à 8 % selon les contrats.

De fait, changer son contrat d’électricité vous traverse peut-être l’esprit, mais est-ce réellement facile de changer de fournisseur d’énergie ? Jean-Marie Bagayoko vous répond dans Bonjour ! La Matinale TF1.

La théorie… et la pratique

En théorie, rien n’est plus simple que de changer de fournisseur d’électricité ! D’autant que les démarches ont été simplifiées au maximum, et cela peut vous prendre dix minutes seulement. Pour cela, il suffit de vous adresser à votre nouveau fournisseur d’énergie qui se chargera par la suite des modalités de résiliation de votre ancien contrat. Mais ça… ce n’est que la théorie.

En pratique, c’est un petit peu plus compliqué, puisqu’il y a plusieurs pièges à éviter. Le premier, et pas des moindres, c’est de céder au démarchage téléphonique. Ne donnez pas votre accord sans avoir absolument toutes les informations nécessaires ! Bien souvent, lorsque les fournisseurs démarchent par eux-mêmes, vous êtes presque contraint de souscrire à un contrat sans avoir une réelle idée de ce à quoi vous souscrivez.

Des offres alléchantes, mais piégées

Évidemment, comparez les prix entre les fournisseurs d’énergie avant de vous lancer dans un abonnement. Et pour cela, il y a quelques astuces pour se repérer dans cette véritable jungle des tarifs. Il y a tout d’abord les tarifs réglementés qui sont contrôlés par le gouvernement et les tarifs variables qui, eux, peuvent augmenter d’un mois à l’autre. Mais surtout : prenez bien votre temps ! Il y a en effet énormément de choses à vérifier avant de souscrire à un contrat, autres que les tarifs de base. Notamment, les conditions du contrat et les éventuels frais supplémentaires cachés. Aussi, veillez à bien vous renseigner sur le fournisseur en vous fiant aux avis laissés par les clients. Certains contrats peuvent aussi comporter des clauses spéciales, assurez-vous qu’elles correspondent à ce dont vous avez besoin.

Mais la meilleure façon de choisir son fournisseur d’énergie, c’est d’utiliser un comparateur d’offre, comme celui du médiateur national d’énergie ou UFC-Que Choisir. Renseignez seulement vos informations et votre consommation, et vous aurez un résultat entièrement personnalisé. Mais attention : gare aux offres artificiellement basses ! Certains fournisseurs essaient de vous appâter avec leurs prix alléchants, mais si vous pensiez faire une bonne affaire, détrompez-vous : la mauvaise surprise arrive en fin d’année lors de la régularisation annuelle qui peut parfois être… très salée.