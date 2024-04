Embouteillages : ces villes qui nous font perdre du temps... et de l'argent !

Les bouchons nous font perdre du temps et ils nous coûtent cher. Un automobiliste consomme beaucoup plus de carburant lorsqu'il est coincé dans les embouteillages. Les explications de Maud Descamps dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

"Bison futé voit rouge" : quatre mots que les conducteurs n'apprécient guère, car ils sont synonymes d'embouteillages et donc de galères sur la route. Ces longues minutes (voire heures) d'attente qui semblent interminables lorsque l'on est en voiture coûtent non seulement du temps, mais aussi de l'argent. C'est ce que nous explique Maud Descamps, dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

Paris, la ville championne des embouteillages

Rien de plus agaçant que d'être bloqué dans sa voiture et attendre que ça se passe. Chacun sa technique pour s'occuper pendant ce moment peu agréable. Certains chantent, écoutent de la musique, d'autres font l'inventaire des prochaines tâches à effectuer. Et s'il y a une ville dans laquelle l'on perd beaucoup de temps dans les embouteillages, c'est bien Paris. Dans la capitale, les conducteurs perdent en moyenne 120 heures chaque année dans les bouchons. De quoi trouver le temps très long lorsqu'on est derrière le volant.

Dans le classement des villes les plus embouteillées, on retrouve Bordeaux à la deuxième place, avec 111 heures perdues par an. Lyon ferme le podium avec 89 heures au compteur. A contrario, dans certaines communes, tout se passe plutôt bien sur les routes. C'est par exemple le cas à Saint-Etienne (36 heures), Reims (40 heures) et Le Mans (40 heures), championnes des localités les moins embouteillées de France.

Les embouteillages, ça coûte cher

Un proverbe dit "le temps, c'est de l'argent" : il se vérifie très concrètement dans le cas des embouteillages. Et pour cause, lorsque le conducteur est coincé dans les bouchons, il enchaîne les arrêts et les redémarrages. Conséquence ? Il consomme beaucoup plus d'essence. Un automobiliste qui parcourt 10 km aux heures de pointe à Paris dépense ainsi 288 euros de plus par an pour se fournir en carburant. Une somme qui tombe à 52 euros supplémentaires chaque année à Saint-Etienne.

Même si les villes essaient de chasser la voiture et incitent les citadins à prendre le vélo, le problème des embouteillages empire d'année en année et les heures perdues dans les bouchons ne font qu'augmenter. À Paris, les conducteurs y passaient 109 heures en 2022, soit 11 heures de moins qu'en 2023. À Bordeaux, le temps s'est allongé de 16 heures en une année.

Que l'on se rassure (ou pas), le problème des embouteillages n'est pas uniquement français, c'est un phénomène mondial. Et c'est de l'autre côté de la Manche que l'on trouve la ville la plus embouteillée. À Londres, on passe 156 heures dans les bouchons, chaque année, soit l'équivalent d'une semaine. De quoi relativiser.