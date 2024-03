Hard discount, seconde main : les magasins de déco sont en crise

Ils avaient cartonné pendant la crise sanitaire, les magasins de décos sont actuellement mal en point. Après Habitat, Gifi ou encore Alinéa, c'est au tour de Maisons du Monde de connaître des difficultés financières. Dans Bonjour ! La Matinale de TF1, Maud Descamps revient sur les causes de cette crise entre montée du hard discount et de la seconde main.

Les magasins de déco avaient cartonné pendant le covid. Actuellement, le secteur de l'ameublement n'est pas très en forme et de nombreuses enseignes mettent la clé sous la porte. Maisons du Monde vient d'annoncer la fermeture ou le transfert de 40 à 50 magasins : elle a perdu 74 % de ses bénéfices entre 2022 et 2023.

Mais ce n'est pas la première enseigne de meubles et d'objets de décoration qui connaît des difficultés, explique Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1. En décembre dernier, il y a eu Habitat qui a été placé en liquidation judiciaire, avec 300 salariés sur le carreau et 9 millions d'euros d'acompte versés qui n'ont jamais pu être récupérés par les clients. L'enseigne de bazar Gifi, ou encore les magasins Alinéa connaissent également des difficultés financières.

Le succès du hard discount

Est-ce que cela vient des consommateurs ? Effectivement, les Français achètent moins de meubles et d'objets de décos. En 2023, les ventes de meubles ont baissé de 9 % par apport à l'année précédente. Une baisse assez limitée compte tenu du contexte d'inflation et des problèmes de pouvoir d'achat. Les Français achètent moins dans ces grandes enseignes et se tournent davantage vers les enseignes de hard discount.

Il y en a une qui tire son épingle du jeu : c'est Action, une chaîne néerlandaise qui s'est récemment implantée en France. Rien que l'année dernière, Action a ouvert 300 magasins et en compte près de 800 au total en France. Son chiffre d'affaires a bondi de 28 % en un an, pour atteindre 11,3 milliards d'euros. Forcément, elle vient concurrencer les autres magasins, plus chers, qui sont obligés de fermer.

L'autre responsable, la seconde main

La chute des grandes enseignes a également un lien avec le boom du marché de la seconde main. Les meubles d'occasion cartonnent. Il y a la bonne vieille brocante, mais aujourd'hui, il y a aussi des sites comme Vinted ou Leboncoin. En 2023, un meuble sur cinq a été acheté d'occasion. Tout le monde revend ou retape des meubles. Les Français ont envie d'acheter d'occasion pour des raisons économiques et écologiques et ils aiment réparer.

Mais certaines grandes enseignes ont bien flairé le nouveau filon de la seconde main. Par exemple, Ikea propose de reprendre des meubles pour les revendre d'occasion. Un moyen, pour elle, de résister à cette crise.