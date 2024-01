Bonjour ! La Matinale TF1 - Les photos instantanées, indémodables

Chaque semaine, on vous parle d'histoire, de patrimoines, et également d'objets. Certains d'entre vous ont sûrement offert un appareil photo instantané à Noël. C'est devenu très tendance depuis quelques années.

Le marché de l'appareil photo instantané est très diversifié mais ils ont tous un point commun : le bruit qu'ils font lorsque la photo s'imprime. C'est un procédé qui paraît simple mais qui est très récent. En effet, la photo instantanée est apparue juste après la Seconde guerre Mondiale. Le premier appareil est mis en vente le 26 novembre 1948. Il pesait deux kilos et les images sortaient en noir et blanc. Il a été un succès immédiat avec 1 million de ces nouveaux objets vendus.

Depuis 1948, de très nombreux appareils sont apparus un peu partout dans le monde.

