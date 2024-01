Bonjour ! La Matinale TF1 - La Carte blanche de Monique Younès : la boîte de conserve, les Français l'adorent

Vendredi 19 janvier, c'est la journée internationale des boîtes de conserve. Sachez que 80 milliards de boîtes de conserve sont produits chaque année dans le monde.

Elles sont extrêmement populaires. En effet, 99,7% des Français achètent des conserves. Au total, 50 kg de ces boîtes sont consommées par les Français chaque année. Nos voisins britanniques en sont aussi fous et pour cause, c'est un Anglais qui a breveté les conserves. Son nom ? Peter Durand. Après les découvertes du Français Nicolas Appert sur la stérilisation des aliments, Durand a décidé de déposer un brevet portant sur l'utilisation de divers récipients pour l'appertisation.

