VIDÉO - Trop de chiens et de chats : l’injustice des emojis animaux

Les émojis animaux n'en ont que pour les chiens et les chats. Un manque de diversité que certains déplorent.

Les émojis animaux manquent cruellement de diversité. C'est le constat dressé par des scientifiques qui ont dénoncé la surreprésentation des chiens et des chats dans ces petites icônes, alors que les animaux plus rares ou même les plantes ou les champignons sont quasiment absents des suggestions. Un choix non représentatif de la biodiversité qui fait craindre aux chercheurs un effet négatif sur les programmes de préservation de l'environnement.

Plus d'informations dans la vidéo en tête de cet article.