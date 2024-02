Gaspillage alimentaire : bonne nouvelle, les Français ont changé leurs habitudes

Inflation oblige, les comportements ont changé en matière d’alimentation. Depuis un an, près de neuf Français sur dix disent avoir réduit leur gaspillage. Maud Descamps revient sur cette bonne nouvelle dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les prix de l’alimentation ont fortement grimpé ces deux dernières années. La conséquence ? Non seulement, les Français prêtent une meilleure attention à ce qu’ils achètent, mais ils sont moins enclins à gaspiller la nourriture. Maud Descamps nous donne quelques conseils pour poursuivre la chasse au gaspi dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Que jette-t-on le plus ?

Quand les prix grimpent, nous jetons moins. En effet, selon un sondage de Harris Interactive, neuf Français sur 10 ont modifié leurs habitudes et ont réduit leur gaspillage alimentaire. Une bonne nouvelle quand on sait que chaque année, on jette 30 kilos de denrées alimentaires. Des denrées qui sont pourtant encore consommables.

Parmi les aliments que l’on jette le plus, on retrouve d’abord les fruits. En effet, ils s’abiment vite et ce sont eux que l’on jette en premier. Parmi les aliments que l’on a tendance à mettre trop rapidement à la poubelle, il y a aussi le pain, le lait, les yaourts, mais aussi la viande, car ce sont des denrées qui se périment assez rapidement. On comprend alors très vite comment on arrive à 30 kilos d’aliments jetés à la poubelle chaque année et par personne. Ce qu’on ne sait pas, c’est que 30 kilos de denrées jetées équivalent à 100 euros de perdu.

Comment gaspiller moins ?

Pour éviter d’acheter de manière compulsive ou acheter des produits que l’on possède déjà chez soi, il est conseillé de dresser une liste de course avant de se rendre au supermarché. On scanne donc le contenu de nos placards et de nos frigos, on peut aussi préparer des menus à l'avance. Non seulement, cela permet de réduire le gaspillage, mais aussi de faire des économies. Autre conseil pour éviter de jeter les denrées : faire attention aux dates de péremption. Une fois dans le supermarché, on freine ses ardeurs et on ne cède pas aux achats impulsifs, parce que non, on n'a pas besoin d’un maxi pot de crème de marron, même si celui-ci est en promo !

Quand vous cuisinez, pensez à réutiliser les restes et ajuster les portions dans votre assiette. Plutôt que de vous servir une grande assiette digne de Gargantua, prenez-en une plus petite, quitte à vous servir une nouvelle fois si vous avez encore faim. N’hésitez pas à vous rendre sur le site de l’Agence de la transition écologique. En effet, l’ADEME propose des astuces et des fiches pratiques pour nous aider à moins gaspiller. Non seulement vous ferez des économies, mais la planète vous dit aussi merci.