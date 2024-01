Bonjour ! La Matinale TF1 - À la Poste, essayez vos vêtements, et si vous ne les aimez pas, renvoyez-les

Un bureau de poste de La Rochelle a ouvert une cabine d'essayage. Une nouvelle initiative qui divise. La Poste en fait-elle trop ?

Essayer un vêtement acheté en ligne dans un bureau de poste pour éventuellement le renvoyer aussitôt. La Poste expérimente des cabines d'essayage dans quelques agences en France, crispant certains commerçants qui pointent des "risques sérieux" pour les "boutiques de proximité". Testée dans deux bureaux de poste à Paris et deux autres à Lannion (Côtes-d'Armor) et La Rochelle (Charente-Maritime), l'expérimentation est vouée à s'étendre et de prochaines ouvertures sont prévues à Valenciennes, Saint-Etienne et Amiens, selon La Poste.

Cette initiative "suscite un profond mécontentement parmi les commerçants indépendants de proximité et présente des risques sérieux pour le tissu économique local si elle est déployée à l'échelle nationale", dénonce la Confédération des commerçants de France.

