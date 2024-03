Le chocolat, un ami gourmand qui vous veut du bien

En moyenne, un Français mange 7,3 kg de chocolat par an. Privilégiez les gourmandises avec plus de 70 % de cacao, qui stimule la sérotonine, l'hormone de la bonne humeur. Les explications d'Anaïs Grangerac.

Y’a-t-il meilleure occasion que Pâques pour se gaver de chocolat ? En France, cette gourmandise a énormément de succès. Pour preuve : nous sommes le sixième pays le plus gros consommateur de chocolat au monde, avec en moyenne 7,3 kg par an et par personne chaque année. Mais avec une telle consommation, cela n’aurait-il pas un impact sur notre santé ? Les explications d’Anaïs Grangerac dans Bonjour ! La Matinale TF1.

L’hormone du bien-être

Oui, le chocolat est bon pour notre santé… à condition de ne pas manger n’importe lequel et à l’excès. Évidemment, ce qui va être bon dans le chocolat, c'est tout d’abord le cacao. C’est pourquoi il est recommandé de privilégier les chocolats à plus de 70 % de cacao, puisque c’est dans ceux-là que toutes les bonnes propriétés du cacao vont s’exprimer. D’autant qu’il est bourré d’anti-oxydants pour l’organisme et va permettre de faire monter le bon cholestérol et baisser le mauvais. Il est également rempli de fer et de magnésium, et est bon la digestion ou encore la circulation sanguine. Petite cerise sur le gâteau : le cacao va stimuler la sérotonine, soit l’hormone du bien-être ! D’où le fait de penser que le chocolat est un anti-dépresseur efficace.

Et ce qui est plutôt plaisant avec le chocolat, c’est qu’il peut se consommer sous toutes ses formes. Forcément, moins il est transformé, plus les bienfaits sont préservés. Vous pouvez aussi bien manger les fèves de cacao à l’état brut, qui auront tout de même un certain coût (environ 10 euros les 250 g), ou bien les fèves torréfiées, c’est-à-dire passées au four. Ce sont celles qui sont le plus utilisées en pâtisserie notamment. Bien sûr, vous avez aussi les poudres de cacao classiques vendues en supermarchés.

Le chocolat au lait et le chocolat blanc sont-ils bons également ?

La forme du cacao la plus gourmande reste le chocolat. En effet, le chocolat est bel et bien fait à partir de fèves de cacao, auxquelles on ajoute du sucre et du beurre de cacao. Concernant le bon vieux chocolat au lait, de la poudre de lait est ajoutée à la préparation citée précédemment pour le fabriquer. Et le chocolat blanc et bien… rien n’est chocolaté à part son nom. Aucune trace de fève de cacao à l’horizon ! Uniquement de la poudre de lait, du sucre et un soupçon de beurre de cacao.

Pour limiter au mieux votre consommation de chocolat, qui peut facilement être excessive, il est conseillé de se limiter à un voire deux carrés de chocolat par jour. Lors de votre achat, essayez de privilégier le chocolat bio et éthique, pour être sûr que les conditions humaines de récolte aient été respectées.