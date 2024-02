Les Français et le fromage : une longue histoire d'amour !

Le niveau moyen de consommation de fromage par les Français est de l'ordre de 24 kilos par personne par an. Ce chiffre classe l'Hexagone au deuxième rang mondial, juste derrière la Grèce. Les explications de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Qui dit Salon de l’Agriculture dit aussi produits laitiers, et surtout, dit fromages ! Ce n’est plus un secret, les Français et le fromage, c'est une longue histoire d’amour. 24 kilos de fromages sont consommés par an et par personne en moyenne chaque année. Un chiffre qui classe les Français parmi les plus gros consommateurs au monde, juste derrière les Grecques (25,4 kg par an et par personne) mais devant les Suisses à un kilo près. Mais ce chiffre risque-t-il d'être revu à la baisse ? Les précisions de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le camembert, le Comté et le Reblochon en tête des ventes

Alors quels sont les fromages les plus consommés dans l’Hexagone ? Ceux qui se classent parmi les préférés des Français sont le camembert, le Comté, l’emmental, la bûche de chèvre et le Reblochon. Un échantillon moindre à l’échelle des 1 200 fromages produits sur le territoire. Et derrière toute cette production se cache une vraie filière : 30 000 producteurs de lait et quelque 1 400 producteurs de fromages.

Pour autant, cette grande filière inquiète de plus en plus. En cause : le dérèglement climatique. En effet, avec les épisodes de sécheresse que connaît la France, la production de lait est fortement impacté à tel point que certaines exploitations ont vu leur activité chuter de 20 % en 2023. Et malheureusement, cela influe sur la réalisation des fromages qui en viennent même à changer de goût. Certains agriculteurs ajoutent même des compléments alimentaires dans leur lait pour venir à bout de leur production qualitative, ce qui change partiellement son goût et par la-même celui du fromage.

Les Français consomment-ils toujours autant de fromage avec l’inflation ?

Mais malgré sa place de vice-championne du monde en termes de consommation de fromage, les Français en mangent de moins en moins. Ainsi, les ventes de fromage de brebis ont reculé de 7 % en un an à cause de l'inflation qui touche aussi les produits laitiers. Le prix du Comté, lui, a sensiblement grimpé en trois mois : "Celui-là était à 26, il est à 30,10 euros maintenant", indiquait une fromagère devant les caméras de TF1 en décembre dernier. Et de poursuivre : "On sent bien que les quantités sont plus restreintes. Même quand les clients viennent chercher un peu de raclette, ils vont se dire qu'ils vont préférer mettre un peu plus de patates ou de charcuterie."

Les fromages les plus chers sont donc ceux dont les ventes ralentissent le plus. Luc Dongé, producteur de bries de Meaux, à Consances-Lès-Triconville (Meuse), a même dû relever ses tarifs de 10 %. "Ç'a été nécessaire pour nous d'augmenter nos prix en début d'année 2023 du fait de l'augmentation du prix du lait, du coût énergétique, de la main-d’œuvre aussi, parce que notre produit est fabriqué (...) manuellement", se justifiait-il. En France, les ventes de ce producteur ont légèrement fléchi. Mais à l'étranger, ces fromages ont toujours autant de succès. Preuve que notre tradition fait encore saliver nos voisins.