Bonjour ! La Matinale TF1 - Mettre de l'argent de côté, ça vaut encore le coup ? Les éclairages de Maud Descamps

Selon le ministère de l'Économie, le taux du Livret d'épargne populaire est revenu à la baisse. Cette dernière sera de 6 à 5%, et en application à partir du 1ᵉʳ février prochain, pendant les six prochains mois. Explications de Maud Descamps.

Le ministère de l'Economie a maintenu lundi comme prévu à 3% le taux du Livret A, gelé jusqu'en janvier 2025, et abaissé celui du Livret d'épargne populaire (LEP), réservé aux plus modestes, à 5%. Cette décision, très politique, est présentée comme le fruit d'un compromis entre la défense du pouvoir d'achat des épargnants les moins favorisés et la santé financière des acteurs du logement social. Cette double annonce a été faite par Bruno Le Maire dans le cadre de son premier déplacement depuis le remaniement. Plus d'informations dans la vidéo en tête de cet article.

