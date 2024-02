Téléphones reconditionnés : nos conseils pour ne pas se tromper

Moins chers que leurs équivalents neufs, les téléphones reconditionnés ont tout pour plaire. Un Français sur deux en a déjà acheté un. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Jean-Marie Bagayoko nous livre ses conseils pour ne pas tomber sur un téléphone défectueux.

On change de téléphone environ tous les 20 mois. Et souvent, il s’agit d’un véritable investissement. Au moment de choisir, on peut se demander s’il est préférable de se tourner vers un appareil neuf ou bien un téléphone d’occasion. Un Français sur deux a déjà acheté un téléphone reconditionné. C’est, pour eux, l’occasion de renouveler son smartphone et de réaliser des économies, car généralement, il coûte deux fois moins cher qu’un téléphone neuf. Jean-Marie Bagayoko nous livre quelques conseils, dans Bonjour ! La Matinale TF1, pour éviter les mauvaises surprises quand on opte pour le reconditionné.

Qu’est-ce qu’un produit reconditionné ?

Un téléphone reconditionné signifie qu’il a déjà appartenu à un propriétaire précédent. Il a été remis à neuf par un professionnel qualifié pour lui donner une seconde vie puis proposé à la vente. Le terme reconditionné est encadré par un décret publié en 2022. Pour être reconditionné, les produits doivent avoir subi des tests afin de vérifier qu’ils répondent aux obligations de sécurité. Le produit doit être pleinement fonctionnel et les anciennes données totalement effacées. Par ailleurs, la loi fait la différence entre un téléphone d’occasion, vendu sans réparation et un téléphone reconditionné, remis à neuf.

Attention aux téléphones défectueux

Certaines entreprises peu scrupuleuses proposent à la vente des téléphones reconditionnés mal remis en état et donc inutilisables. C’est ce qui est arrivé à Pierre Giambelluca. Son téléphone est tombé en panne au bout de seulement quelques mois. Interrogé dans Bonjour ! La Matinale TF1, le jeune homme explique que l’appareil était "amputé de la moitié de ses fonctionnalités". Beaucoup de clients dénoncent par ailleurs des batteries défectueuses, mais aussi des écrans ou des cartes mères qui ne fonctionnent pas. Ces entreprises n’utilisent pas toujours des pièces d’origine pour effectuer les réparations pour casser les prix et se faire plus de marges.

Les conseils pour bien choisir son téléphone reconditionné ?

Le journaliste préconise de toujours demander aux vendeurs la fiche de renseignement de réparation du téléphone. Ce document répertorie toutes les réparations effectuées et les pièces qui ont été changées. Par ailleurs, il faut savoir que lorsqu’on achète un téléphone reconditionné, le vendeur doit proposer une garantie, c'est une obligation légale. Plus celle-ci est longue, plus le téléphone est de bonne qualité.