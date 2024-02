Locations de vacances : que faire si le logement ne correspond pas aux promesses de l’annonce ?

Les vacances de février ont déjà commencé pour une partie des Français. En arrivant dans leur logement, certains vacanciers peuvent avoir le droit à une mauvaise surprise. Jean-Marie Bagayoko nous explique dans Bonjour ! La Matinale TF1 comment y faire face.

Qui dit vacances, dit location. Et quand on part quelque part, on ne souhaite qu’une chose : poser ses valises dans son chez-soi temporaire, déconnecter complètement pour se ressourcer le temps d’un séjour. Or, il arrive que lorsqu’on passe le pas de la porte de la location de vacances, le logement est loin de se ressembler à la description de l’annonce. Comment faire face aux mauvaises surprises ? Voici les conseils de Jean-Marie Bagayoko dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Quels recours si l’annonce ne correspond pas à la réalité ?

Hygiène, manque de propreté, annonce incomplète ou imprécise, voire mensongère, voici quelques-uns des problèmes les plus fréquemment rencontrés par les vacanciers. Jean-Marie Bagayoko nous rappelle que deux annonces sur 10 suscitent une réclamation. Et face à une telle situation, les vacanciers peuvent se retourner vers les plateformes de réservation, car ce sont elles qui gèrent les litiges. Il est recommandé de prendre des photos et des vidéos pour prouver les points de litiges. Les plateformes bloqueront les versements des paiements des propriétaires, voire feront le nécessaire pour rembourser les vacanciers.

L’annonce de location est considérée comme une publicité

Cela signifie qu’un logement non conforme aux promesses mentionnées par le descriptif est considérée comme une publicité mensongère puisqu’elle induit le consommateur en erreur. Or, la publicité mensongère est régie par les articles L.121-2 et L.121-3 du Code de la consommation. En cas de préjudice, il est donc tout à fait possible de saisir le tribunal pour obtenir une indemnisation ou des dommages et intérêts ou une indemnisation.

Le conseil de Bonjour ! en cas de litige

Si les vacanciers ne sont pas passés par une plateforme, mais ont loué directement avec le propriétaire, les avocats spécialisés dans ce type de litige conseillent de faire intervenir un intermédiaire, comme les offices de tourisme qui peuvent jouer le rôle de médiateur et négocier sur les points litigieux, comme faire appel à une entreprise de ménage, remplacer les équipements manquants ou bien obtenir une réduction sur le prix de la location. S’ils n’ont aucun pouvoir sur les propriétaires, ils peuvent très bien faire pression en demandant par exemple le déclassement de la propriété auprès des organismes habilités.