Les ongleries font des pieds et des mains pour vous séduire

Les ongleries, ces salons où vous pouvez embellir vos ongles, faire une pose de vernis ou des soins de manucure, pullulent en France. Des influenceurs chassent sur ce terrain sur les réseaux sociaux.

Elles sont 9000 en France. De plus en plus, ces commerces rivalisent d'inventivité pour proposer des ongles avec des décorations spectaculaires. Les ongleries cartonnent et c'est particulièrement en Île-de-France. En effet, entre 2021 et 2023, le nombre d'ongleries a augmenté de 23% et on trouve désormais 1000 dans la région. Ce n'est pas pour autant un phénomène seulement parisien. Elles s'installent un peu partout, que ce soit dans les petites, moyennes ou grandes agglomérations.

