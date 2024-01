L'argent liquide est-il en voie de disparition ?

Les porte-monnaie des Français sont de plus en plus vides. Alors qu'on paie de moins en moins en cash, on garde chez nous des sommes astronomiques. Maud Descamps décrypte les nouvelles habitudes et ses conséquences dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le développement du paiement sans contact a bouleversé nos habitudes. On dégaine plus facilement la carte bancaire au moment de régler nos achats. Mais il a fait une victime : l’argent liquide. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Maud Descamps nous révèle que nos portefeuilles sont de plus en plus légers. Oui, le cash n’a plus vraiment la cote.

De moins en moins de distributeurs automatiques en France

Depuis quelques années, on a pris l’habitude de payer nos diverses emplettes avec notre carte bancaire et on ne se promène plus vraiment avec des liasses de billets dans les poches. D’ailleurs, on se rend de moins en moins au distributeur automatique pour retirer quelques billets. En effet, 40 % des Français font moins d’un retrait par mois, si bien que ces machines sont petit à petit en train de disparaître. En dix ans, le nombre de distributeurs est passé de 58 000 à 46 000 en France, soit une baisse de 20 %. Résultat, dans les zones les plus rurales de l’Hexagone, il faut faire plusieurs kilomètres avant de trouver une machine. Pour pallier ce problème de disparition de l’argent liquide, les paroisses ont décidé d’adopter les nouvelles technologies et se sont mises à la quête numérique. Pour faire des dons, il suffit de choisir sa somme et de dégainer la carte bancaire pour payer via le sans contact.

Des nouvelles habitudes

Que l’on se rassure, les pièces et les billets ne vont pas disparaître, car malgré tout, cela reste un des meilleurs moyens pour gérer ses dépenses. Quand on sait exactement ce qu’on a dans le porte-monnaie, on fait en sorte de rester dans son budget. D’ailleurs, le cash stuffing est une tendance qui fait de plus en plus d’adepte sur les réseaux sociaux. En français, la "méthode des enveloppes" permet de mieux maîtriser les dépenses personnelles. Comment on met en place cette technique ? On retire des espèces en début de mois. On répartit ensuite ce budget dans différentes enveloppes : courses, carburants, sorties, loyers, épargne, etc. On puise dans les enveloppes pour régler les dépenses allouées à chaque budget.

De plus en plus d’argent liquide à la maison

C’est une autre tendance qui s’affirme de plus en plus : les Français conservent de plus en plus de cash chez eux. On "planquerait" en moyenne 1 000 euros à la maison dans des cachettes plus ou moins élaborées. Le réfrigérateur, le tiroir à chaussettes et le coffre-fort seraient d’ailleurs les cachettes préférées des Français. Or, garder de l’argent la maison n’est pas une très bonne idée : non seulement, il ne rapporte rien lorsqu’il est placé sous le matelas, mais il peut aussi être volé en cas de cambriolage.