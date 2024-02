Pâques : le prix du chocolat s’envole, mais ne décourage pas les Français

On enregistre 11 % d'augmentation du prix des chocolats dans les rayons de nos supermarchés. Cela pourrait encore grimper en 2024, car le prix de la tonne de cacao a explosé. Décryptage de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les Français sont très gourmands et leur petit plaisir coupable, c’est le chocolat. Hélas, comme beaucoup de produits alimentaires, le chocolat a connu une hausse de prix. En effet, en l’espace de quelques années, il a augmenté de 11 %. C’est le chiffre du jour décrypté par Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Pourquoi le chocolat coûte plus cher ?

Si aujourd’hui, la tablette de chocolat que l’on met dans son panier de course nous revient plus cher, c’est parce que le prix de la tonne de cacao a explosé. En effet, celui-ci a atteint 5 500 euros. Résultat : cette hausse se répercute sur les prix des produits chocolatés. Les mauvaises conditions climatiques dans les pays africains producteurs de cacao, notamment la Côte d’Ivoire et le Ghana, ont eu un impact catastrophique sur la production et les récoltes.

Les Français prêts à renoncer au chocolat ?

La réponse est non. Les Français sont attachés à leur chocolat, ils sont d’ailleurs parmi les plus gros consommateurs en Europe. D’après le syndicat du chocolat, les Français mangent 13,5 kilos de chocolat par an et par habitant. Parmi les produits préférés, on trouve la tablette, la pâte à tartiner, les barres chocolatées, les confiseries et le cacao en poudre. Et quand Pâques arrive, les Français dépenseraient en moyenne 19,31 euros pour les œufs et autres lapins en chocolat. Bien sûr, le budget est beaucoup plus élevé quand on pousse la porte d’un chocolatier. Avec Noël, cette période est d’ailleurs l'un des deux temps forts de l'année pour le secteur du chocolat. En effet, les ventes représentent 694 millions d’euros pour Noël et 319 millions d’euros pour Pâques, toujours selon le Syndicat du chocolat.

Les bienfaits du chocolat

Maud Descamps nous explique, par ailleurs, qu’il y a eu une explosion de la consommation de chocolat pendant le covid et les confinements. Ce qui n’est guère une surprise, puisque le chocolat noir, notamment, contient des molécules qui agissent comme un anti-dépresseur naturel, il permet de réduire les troubles du sommeil, notamment l’insomnie. Riche en magnésium, il réduit également la fatigue et améliore la concentration. Toutefois, il est calorique et bien sûr, il ne s’agit pas de manger une tablette par jour ! Le chocolat noir, c’est aussi, une passion française puisque 30 % du chocolat consommé est noir, contre 5 % en moyenne en Europe.