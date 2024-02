Pizzas en supermarché : la raison de la flambée des prix

Dans les supermarchés, les pizzas ont augmenté de près de 7,8 % : c'est plus que le reste des produits alimentaires. Des hausses qui touchent également les autres pays européens. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Maud Descamps se penche sur ce produit si convoité par les Français.

Elle est l'un des plats préférés des Français... la pizza. Dans les supermarchés, son prix a augmenté de 7,8 % en un an, passant de 4 euros à 4,30 euros en moyenne. La différence n'est pas énorme mais, c'est plus que l'inflation alimentaire. En effet, le prix de la pizza a plus augmenté que le reste de l'alimentation. D'ailleurs, on parle même d'un indicateur économique avec "l'indice pizza", au même titre que "l'indice Big Mac".

Des hausses dans toute l'Europe

Double peine : la France est au-dessus de la moyenne européenne. En Europe, la pizza a globalement augmenté de 5,9 %. Donc, on la paye plus cher que chez nos voisins. Pour se rassurer, il y a pire ailleurs, notamment en Hongrie avec une augmentation de 13,4 %, c'est + 11,3 % pour le Luxembourg et + 10,6 % pour la Lettonie. Finalement, la France se place à la huitième position. Il faut se rendre aux Pays-Bas pour trouver un tarif de la pizza en légère baisse de 0,9 %.

10 kilos de pizzas par personne et par an

La France est le deuxième plus gros mangeurs de pizzas au monde, derrière les États-Unis. L'Italie est en troisième position. Nous mangeons près de dix kilos de pizzas par personne et par an. Surtout, nous restons très classiques sur nos goûts. Les préférées des Français sont : la Quatre fromages, la Reine et la Margherita. À voir, donc, si la hausse du prix, va en freiner certains...