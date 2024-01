D’où viennent les poulets que l’on consomme en France ?

Les producteurs de volailles font partie des agriculteurs qui manifestent depuis une dizaine de jours. D'où vient cette viande qui fait partie des produits préférés des Français ? Maud Descamps mène l'enquête pour nous dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le poulet se consomme sous bien des formes et c’est l’une des viandes préférées des Français. D’ailleurs, on en consomme 22,5 kilos par an et par habitant, ce qui équivaut à une consommation globale de 1,5 million de tonnes par an ! Savez-vous d’où vient le poulet qui finit dans votre assiette ? Maud Descamps répond dans Bonjour ! La Matinale de TF1.

Un poulet sur deux n’est pas français

Selon l’Association Nationale interprofessionnelle de la Volaille de chair (l'ANVOL), un poulet consommé sur deux en France est importé. D’où viennent-ils ? Souvent des Pays-Bas, mais aussi d’Ukraine, de Belgique, mais aussi d’Amérique du Sud, notamment du Brésil. En France, on produit environ 1 million de tonnes de poulet. Certes, ce n’est pas assez pour couvrir l’ensemble des besoins en consommation, mais les agriculteurs prêts à produire plus se trouvent face à un mur : le marché est déjà occupé par les poulets importés.

Par ailleurs, dans la restauration, on ne sait pas d’où vient le poulet qui est servi dans nos assiettes. C’est l’une des raisons pour laquelle les producteurs de volailles manifestent actuellement. Ils demandent plus de transparence sur l’origine France, mais aussi la mise en place de quotas pour les importations.

Pourquoi le poulet français est plus cher ?

Un poulet français coûte sept euros en moyenne, contre 3 euros pour le poulet ukrainien et 2,5 euros le kilo pour un poulet importé du Brésil. Cette différence de prix s’explique par un cahier des charges différent en France. Par exemple, les espèces de poulet français ont une croissance plus lente, donc on l’élève plus longtemps et finalement, il coûte plus cher quand il arrive dans les étals des magasins. Les conditions d’élevage et les tailles d’élevage sont aussi différentes et influent sur le prix du poulet qu’on achète.

Comment bien choisir son poulet ?

Pour ne pas se tromper, il vaut mieux choisir un poulet entier. Qu’il soit "premier prix" ou un poulet label rouge, vous pouvez être certain que ce type de poulet est produit en France, car la production est soumise à des normes françaises très strictes sur la qualité du produit.

En revanche, il est plus difficile de connaître la provenance du poulet que l’on trouve dans les produits ultra-transformés comme les nuggets. Même si on trouve le petit drapeau français sur la boîte, cela ne signifie pas que le poulet est français, mais que le produit a été préparé en France. Grosse différence donc. D’où vient alors ce poulet ? Souvent, on peut lire la mention "origine UE" mais on ne sait pas de quel pays il s’agit. Et, il faut savoir que si le poulet provient des Pays-Bas, ce que ce pays achète des tonnes de volailles au Brésil pour le revendre aux autres pays européens. Résultat : on se trouve avec du poulet qui a voyagé depuis l’autre bout de la planète et qui n’est pas soumis aux mêmes normes.