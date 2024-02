Pour résilier un abonnement, c'est la galère !

Des dépenses à peine visibles grignotent notre pouvoir d'achat, ce sont les abonnements numériques. Deux Français sur trois avouent qu'ils ne savent même plus combien cela leur coûte tous les mois. Dans Bonjour ! La Matinale de TF1, Jean-Marie Bagayoko se penche sur la résiliation de ces abonnements. Une tâche pas toujours facile.

Téléphone, journaux, vidéo à la demande, salle de sport, beauté, loisirs... Chaque Français cumule en moyenne 12 abonnements et ils ne sont pas tous utiles. Deux Français sur trois avouent qu'ils ne savent même plus combien cela leur coûte tous les mois. Parfois même, on ne sait plus à quel abonnement on a souscrit. C'est tellement facile de s'abonner, en un clic et c'est fait ! En revanche, pour se désabonner... c'est souvent le parcours du combattant, comme le témoignent ces Français.

"Ils ne veulent pas trop qu'on se désabonne donc quand on le fait, ils cachent un peu les boutons", avoue un homme. "Pour résilier quelque chose aujourd'hui, alors qu'on est à l'heure d'Internet et des mails, il faut envoyer une lettre recommandée par voie postale", renchérit une femme. Par voie postale oui, mais avec accusé de réception ! Sinon cela serait trop simple.

Résilier vos abonnements à votre place

Depuis septembre 2023, une loi facilite le désabonnement. En théorie, elle oblige les entreprises à faciliter la démarche : en quelques clics, ça doit suffire ! En théorie, parce qu'en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. "J'ai fait le test moi-même, j'ai essayé de me désabonner de mon abonnement téléphonique. J'ai cherché partout sur le site, impossible de trouver le bouton résiliation", détaille Jean-Marie Bagayoko, dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Alors certaines sociétés ont flairé la bonne affaire. Elles proposent, pour vous, de résilier les abonnements trop chers ou ceux qui ne servent à rien. C'est le cas par exemple d'Ideel, un service de gestion des abonnements. "On estime qu'il y a entre 700 et 1100 euros qu'on met à la poubelle sur des abonnements trop chers. Il y a une autre partie : ces fameux abonnements fantômes, des prélèvements un peu plus pernicieux où là, on est prélevé par des services qui font exprès d'avoir des processus de souscription, de résiliation très complexes", analyse Édouard Alexandre, co-fondateur de Ideel.

Un abonnement, pas si gagnant

Problème. Mis bout à bout, ces abonnements fragilisent le budget de certains ménages. En plus, depuis un an, tout a augmenté. Les plateformes de streaming coûtent chaque mois entre 2 à 3 euros plus cher. Pour les applications de musique en ligne, c'est 1 à 2 euros en plus et pour les forfaits de téléphone, la hausse peut aller jusqu'à 3 euros supplémentaires. C'est loin d'être indolore pour le portefeuille.

Ces hausses passent inaperçues. Comment est-ce qu'on peut faire pour mieux contrôler ses dépenses ? Vigilance et discipline : c'est la règle d'or. Retenez qu'avec les abonnements, vous n'êtes pas toujours gagnants. "Les professionnels font en sorte de vous attirer grâce à un tarif attractif, à une offre illimitée, sauf qu'au final, vous n'utilisez pas forcément l'entièreté du service et par contre, vous payez toujours. Puis parfois, vous ne l'utilisez plus ou vous l'oubliez", affirme Cyril Brosset, spécialiste des nouvelles technologies à l'UFC-Que Choisir.

Attention aussi aux abonnements cachés : ces offres gratuites, présentées souvent comme des bons plans, à l'occasion d'un achat. Elles cachent parfois un abonnement qui va vous engager sur plusieurs mois, pendant longtemps.