Cette raison qui explique la différence de prix entre l'agneau français et l'agneau néo-zélandais

Le prix d'un kilo d'agneau néo-zélandais est de neuf euros contre 23 euros pour le kilo d'agneau français. Une différence de prix qui pénalise les agriculteurs français. Les explications de Maud Descamps dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

Le gigot d'agneau est une recette traditionnelle et incontournable des dîners en famille, notamment pour le repas de Pâques. Cette viande, très prisée au mois de mars, coûte cher, surtout si on souhaite consommer français. Son prix est beaucoup plus élevé que son équivalent néo-zélandais. Maud Descamps nous explique cette différence de prix dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

14 euros de différence

L'Union européenne importe de plus en plus d'agneau depuis la Nouvelle-Zélande. En 2023, 125.000 tonnes de viande ovine ont parcouru 18.000 km pour faire le voyage jusqu'à nos contrées. Résultat : un gigot sur deux est tricolore dans nos rayons. C'est à Pâques que les Français achètent le plus de viande d'agneau. Lorsque l'on regarde les étiquettes, on se rend compte d'une différence massive entre l'agneau français et son équivalent néo-zélandais. Un kilo de viande ovine coûte aux alentours de 23 euros contre 9 euros pour la viande en provenance du Pacifique Sud, soit une différence de 14 euros.

La taille des exploitations change la donne

La différence de prix s'explique par la taille des exploitations. En effet, en Nouvelle-Zélande, les exploitations sont gigantesques. On compte 3000 animaux par cheptel, contre 300 pour la France. Par ailleurs, le cahier des charges est beaucoup moins exigeant qu'en France et les pays exportateurs d'agneaux sont exemptés de droits de douane grâce aux accords de libre-échange. Enfin, en Nouvelle-Zélande, les moutons sont d'abord élevés pour la laine. L'agneau est un "bonus" pour les agriculteurs. En réalité, ce n'est pas l'agneau français qui est trop cher, mais le prix de la viande néo-zélandaise qui n'est pas assez élevé. Certes, c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais une mauvaise affaire pour les agriculteurs français. Ces derniers souffrent de cette concurrence.

Selon l'Insee, beaucoup sont en dessous du seuil de pauvreté et sont dans l'incapacité de diviser les prix par deux s'ils souhaitent vivre décemment de leur activité. Dans une lettre adressée à Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, la branche basque ELB de la confédération paysanne a d'ailleurs rappelé que les accords de libre-échange ont "un impact très négatif sur les productions agricoles locales, notamment dans les filières d'élevage et aboutissent à la mise en concurrence déloyale de nos paysans engendrant l'impossibilité pour eux de se rémunérer correctement".