Restos, loisirs, sorties… Malgré l’inflation, comment les Français continuent à se faire plaisir ?

Les consommateurs se sont adaptés à l'inflation en 2023. Les Français déploient un tas de stratégies pour remplir les paniers de courses tout en continuant à se faire plaisir avec les loisirs et les sorties. Maud Descamps décrypte ces nouvelles habitudes dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Quand il s’agit de faire face à l’inflation, les ménages français font preuve d’une grande résilience. Pourquoi ? Pour ne pas avoir à tirer un trait sur les loisirs et les moments de détente. En effet, ils disent non à la morosité ! C’est ce que nous explique Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le hard discount plébiscité

Hors de questions pour les Français de dire adieu aux restaurants, aux sorties, aux loisirs ou encore aux vacances. Alors quand l’inflation s’installe, les consommateurs s’adaptent. En effet, ils ont légèrement modifié leurs habitudes de consommation et la manière de faire leur course pour pouvoir continuer à se faire plaisir. Comment ? Selon le baromètre digital & Payments de BPCE L’Observatoire, les Français se rendent plus dans les magasins de hard discount (+14 %). En effet, les dépenses ont augmenté de 21 % dans ces enseignes entre 2022 et 2023. Ils s’y rendent pour se nourrir, mais aussi pour s’habiller et pour équiper la maison.

Le boom de la seconde main

Cela fait déjà quelques années que les friperies s’installent de plus en plus dans les villes. Avec la crise de l’inflation, la seconde main est très plébiscitée par les Français. Non seulement pour des raisons écologiques et de préservation de l'environnement, mais aussi pour des raisons financières. Toujours selon BPCE L’Observatoire, les dépenses dans ce type de boutique ont augmenté de 33 % entre 2022 et 2023. Par ailleurs, les Français font davantage la chasse aux promotions et aux bonnes affaires, notamment pendant le Black Friday (+38 % de dépenses en 2023). Enfin, pour se faire plaisir, les Français ont aussi mis leur projet d’aménagement et les travaux de la maison sur pause afin de pouvoir concentrer leurs dépenses sur l’alimentaire.

Économiser pour profiter des loisirs

Les Français sont d’éternels épicuriens qui souhaitent continuer à se faire du bien. Aussi, ils préfèrent mettre de côté afin de pouvoir profiter d’un dîner au restaurant, prendre des vacances ou organiser des sorties entre amis ou en famille. En effet, les dépenses dans les bars et la restauration ont augmenté de 9 %. Les Français sont allés 2,5 fois, en moyenne, au restaurant en 2023. Autres dépenses "plaisir" qui ont augmenté : les jeux vidéo, les vidéos à la demande et plus étonnant… les dépenses sur les sites de rencontre (+12). Preuve, que malgré la crise, les Français ne renoncent à aucun plaisir et surtout pas à l'amour !