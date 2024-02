Qualité, jurés... voici ce qu'il faut savoir sur les médailles agricoles

Au Salon de l'Agriculture, vous allez pouvoir découvrir les produits de notre terroir. Près de 5 000 produits sont médaillés à l'occasion. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Maud Descamps se penche sur le fonctionnement de ce label.

Du miel, de l’huile d’olive, du vin, du fromage, des jus de fruits, des épices… Le Salon de l’agriculture, c’est l’occasion de découvrir la diversité des produits de notre terroir. Tout au long du salon, plus de 5 000 produits recevront une médaille du concours agricole. Elles auront ainsi un petit macaron doré, argenté ou de bronze avec une petite feuille de chêne, apposé sur leur produit.

Est-ce que les médailles sont-elles vraiment un gage de qualité ? Oui, car elles ont un cahier des charges à respecter, explique Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1. Il faut notamment que le produit soit fabriqué en France : aucune sous-traitance n'est possible. En revanche, ce ne sont pas nécessairement des produits bio ou des produits en circuits courts, cela peut être aussi de l’agriculture intensive.

Deux jurés : les experts et les consommateurs

Qui décerne ces médailles ? Ce concours général est très encadré. Il existe depuis 1870 et dépend du ministère de l’Agriculture. Il y a deux sortes de jurés : les experts qui se réunissent pour faire des dégustations à l’aveugle, ils complètent une grille et comparent les produits en fonction de la couleur, de la texture, de l’odeur, etc. Il y a aussi une série de consommateurs lambda qui sont sélectionnés pour participer. Il suffit de s'inscrire et suivre une petite formation en dégustation. Les consommateurs doivent alors faire un classement des produits qu'ils préfèrent. Ensuite, tout est mis en commun et les médailles sont attribuées aux produits.

Les médailles, un boosteur de ventes

L’un des enjeux du moment, c’est la rémunération des agriculteurs et des producteurs. Et obtenir une médaille, cela booste les ventes, comme le raconte Guy Chambron, producteur de miel au Salon de l'Agriculture. "J’ai gagné le concours général en 2019, j’ai eu une médaille d’or sur le miel d’acacia. J’ai eu, après, un effet sur les ventes, plus 30 % de ventes en plus. Et, l’effet médaille continue quand même. Après, on a eu le même effet sur les autres miels parce que la médaille nous récompense sur notre travail et notre savoir-faire, et on l’a sur les autres miels."

Selon le ministère de l’Agriculture, c’est de plus 20 % à plus 40 % cet effet médaille sur les ventes. En plus, il y a un effet ricochet sur tous les autres produits, car c’est tout un savoir-faire qui est appliqué à l'ensemble de la production. Des bénéfices notables, donc, pour les producteurs. Cela vient aussi combler le manque de considération qu'ils dénoncent régulièrement.

Pourquoi les ventes augmentent-elles avec ces médailles ? 9 Français sur 10 font confiance à ce label de la médaille du concours agricole. Quand ils vont en supermarchés, s’ils voient cette médaille, elle les orientera à choisir tel produit plutôt qu'un autre. La bonne nouvelle, c’est que ce sont souvent des petites entreprises qui sont récompensées par ces médailles. Des entreprises familiales ou de moins de 10 salariés. Un moyen décisif pour elles d'être mises sur le devant de la scène et de prospérer à plus long terme.