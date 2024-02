Offrir des cadeaux de seconde main : une tendance qui a le vent en poupe

De plus en plus de Français offrent des cadeaux d'occasion et ils l'assument. Huit personnes sur dix sont transparentes sur leur origine. C'est en partie une question de budget. Maud Descamps revient sur cette tendance de la seconde main dans Bonjour ! La Matinale TF1.

La seconde main fait de plus en plus d'adepte en France. Les achats d'occasion attirent les consommateurs, et ce, pour des raisons de budget principalement. On achète pour soi, mais aussi pour offrir, à ses proches ou à son (sa) partenaire. Parfois, on n'achète même pas, on se contente d'offrir des objets que l'on possède et qu'on n'utilise pas. Maud Descamps décrypte cette nouvelle pratique dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Offrir de la seconde main : un choix assumé

Nombreux sont les Français qui ont déjà offert un cadeau d'occasion. Selon un sondage de l'Ifop, ils sont 40 %. Et ils n'ont aucune honte à dire que le présent n'est pas neuf. En effet, 8 personnes sur 10 sont absolument transparentes sur l'origine. Quand on se penche sur la notion de cadeau d'occasion, il faut faire la distinction entre les cadeaux achetés dans les boutiques ou plateforme de seconde main et les produits que l'on possède, que l'on a un peu utilisé puis offert à quelqu'un. Recevoir en cadeau un objet qui a déjà vécu ne pose pas de problème pour les Français, surtout les plus jeunes. Pour eux, c'est l'occasion de donner une seconde vie à un produit. C'est aussi une marque de tendresse ou d'attachement, surtout quand il s'agit d'un objet qui a appartenu à autre membre de la famille.

Quels sont les objets de seconde main que l'on offre ?

Aujourd'hui, le reconditionné s'est installé dans nos vies, puisque les ventes ont doublé en cinq ans. On n'hésite plus à acheter des téléphones, tablettes et autres produits électroniques pour les offrir aux personnes que l'on souhaite gâter sans casser son compte en banque.

Parmi les autres produits de seconde main qui cartonnent, on retrouve naturellement les vêtements, la maroquinerie, mais aussi les bijoux. Maud Descamps nous explique, en effet, que le marché du bijou en occasion est en pleine expansion. Ce n'est pas une surprise, car selon Weprecious, 70 % de la joaillerie que l'on possède n'est jamais portée. Souvent, il s'agit d'accessoires qui se transmettent dans les familles et qui finissent dans une boite ou un coffre. À l'heure où l'inflation bat son plein, les Français font donc le choix de vendre ses bijoux afin de pouvoir gagner quelques deniers et gâter leurs proches.

Pourquoi offre-t-on de la seconde main ?

Pour beaucoup de Français, les raisons sont principalement économiques. Mais, pour les plus jeunes, acheter et offrir de la seconde main, c'est surtout un petit geste pour aider la planète. En effet, 40 % des Français offrent des cadeaux d'occasion pour des raisons écologiques. De ce fait, ils n'incitent pas la surconsommation et favorisent la réutilisation des objets. Par ailleurs, consommer des produits de seconde main permet d'éviter la fabrication de produits neufs et donc l'utilisation de ressources supplémentaires qui augmentent les émissions de CO2. On sait, par exemple, qu'acheter un smartphone de seconde main permet de réduire les émissions de 77 à 91 %. Plaisir d'offrir, joie de recevoir, et on pourrait ajouter, et une B.A. facile à réaliser.