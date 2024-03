Sans les variétés espagnoles, les fraises françaises retrouvent leur place de stars

Cette année, les fraises espagnoles sont aux abonnées absentes à cause du dérèglement climatique. C'est une bonne nouvelle pour les producteurs français, et une moins bonne pour les consommateurs. Les détails de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Cette année, les fraises espagnoles sont aux abonnées absentes. En cause : le dérèglement climatique, qui plonge l’Espagne dans une sécheresse dramatique et empêche les fraises d’être suffisamment mûres pour être cultivées dans les temps. Bonne nouvelle donc pour les producteurs français qui ont la voie libre sur le marché. Seulement, les consommateurs en pâtissent, et se voient acheter leur kilo de fraises françaises entre 13 et 120 euros le kilo. Les précisions de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Pourquoi privilégier les Gariguettes ?

La France a la chance d’avoir près de 35 variétés de fraises différentes. En ce moment, dans les supermarchés, au rayon fruits et légumes, elles reprennent leur place de star de la saison. En tête de gondole, les fraises espagnoles ne sont pas d’actualité et laissent donc les Garigettes et les Cléry s’installer tranquillement. Les Garigettes font partie des variétés à privilégier si l’on veut consommer de bonnes fraises.

En effet, elles sont labellisées Label Rouge, ce qui veut dire qu’elles sont produites et cultivées à partir d’un cahier des charges strict pour leur taux de sucre, leur forme, etc. De plus, contrairement aux fraises espagnoles, les Gariguettes sont sélectionnées pour leurs qualités gustatives, et non pour leur capacité à résister à des temps de transport importants.

L’Espagne, premier pays producteur de fraises

Évidemment, l’absence de fraises espagnoles sur le marché fait grimper le prix des fraises françaises. En effet, l’Espagne est le premier pays producteur de fraises au monde, puisqu’il en produit 330.000 tonnes par an environ, contre 73.800 tonnes en France. Mais ce n’est pas la première fois que le pays hispanique manque à l’appel une fois la saison venue. En 2022, la production de fraises espagnoles avait baissé de 30%, déjà à cause du dérèglement climatique.

C’est donc une aubaine pour les producteurs français, mais une moins bonne nouvelle pour les consommateurs, qui se voient payer leur kilo de fraises 13,20 euros pour les Cléry, 13,98 euros le kilo pour les Rondes, et jusqu’à 19,80 euros le kilo de Gariguettes. À titre de comparaison avec nos voisins, l’an dernier, la barquette de 500g était vendue 3 euros en moyenne, soit 6 euros le kilo. Malheureusement, avec cette pénurie de fraises espagnoles mêlée à l’inflation subie par les Français, bon nombre de familles ne pourront pas profiter de ce fruit au dessert, qui devient presque luxueux.