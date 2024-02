Pourquoi le même produit coûte plus cher à Paris qu’en région ?

On a tous fait l'expérience d'acheter à peu près le même produit dans deux endroits différents et de remarquer que le prix n'était pas le même. Il varie en fonction du supermarché ou de la région. Maud Descamps nous explique pourquoi dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Ce critère qui change tout

D’une région à l’autre, un même produit peut coûter entre 30 % plus cher (ou moins cher). Qu’est-ce qui explique ces disparités ? C’est le pouvoir d’achat. En effet, les Français n’ont pas les mêmes capacités financières et la grande distribution prend en compte ces différences pour fixer les prix des produits et adapter les tarifs en fonction de ce que les consommateurs peuvent payer. Autre explication : le coût des loyers. Le mètre carré est plus élevé en région parisienne que dans le Nord de la France, par exemple.

Sans surprise, c’est à Paris que le panier de course coute le plus cher. On débourse 100 euros en région contre 107 euros dans les supermarchés de la capitale. Paris, mis à part, d’une ville à l’autre, les prix ne sont pas aussi les mêmes. Par exemple, un paquet de coquillette est vendu 0,99 euro à Douai et 1,07 euro à Toulon. Pourtant, c’est la même marque, la même contenance et on le trouve dans la même enseigne. D’ailleurs, il n’est pas rare de voir des prix plus élevés dans les stations de ski ou les stations balnéaires selon la saison.

Dans quelles villes les courses coûtent plus cher ?

Selon les régions de France, le panier de course n’affiche pas du tout le même tarif. Ainsi, il est de 125 euros en moyenne en Île-de-France, 108 euros dans l’Yonne, 112 euros dans le Rhône ou encore 113 euros dans les Alpes-Maritimes. Et, si vous faites vos courses en Vendée, votre panier de course vous coûte en moyenne 100 euros. Mais c’est dans les régions des Côtes-d’Armor que l’on trouve les prix les plus compétitifs. Les prix seraient 4% inférieurs à la moyenne nationale selon A3 Distrib.

Des différences de prix dans la même ville

Il arrive que deux supermarchés, séparés de seulement quelques mètres, affichent des prix très différents. Vous pouvez payer jusqu’à 50 centimes de plus pour le même produit. Maud Descamps explique que les enseignes de la grande distribution négocient les prix et plus l’enseigne pèse, plus elle peut influencer sur le prix des produits qu’elle propose dans ses rayons. Pour faire quelques économies en faisant ses courses, il ne faut pas hésiter à comparer les prix entre les supermarchés, utiliser les applications de comparateurs de prix et surtout prendre son temps. Et si vous comptez partir en vacances à la montagne, pensez à faire vos courses avant de prendre la route !