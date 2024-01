Chapons, huîtres, chocolats : après Noël et le réveillon, les prix sont à la fête

Les fêtes sont passées, mais il y a encore des occasions de se régaler, à petit prix cette fois. Au début du mois de janvier, de nombreux commerçants cherchent à écouler leurs invendus. Une occasion de faire de bonnes affaires.

Dans cette boulangerie strasbourgeoise, c'est la dictée du matin. Les bûches de Noël sont affichées à moins 50%. Dans l'arrière-boutique, un événement chasse l'autre. On lance déjà la galette des rois, mais il reste encore quelques bûches glacées de Noël à écouler.

Réductions sur les chapons, les huîtres, le pain d'épice...

Et qu'en pensent les clients ? Promo ou pas, apparemment, on n'a plus vraiment la tête à Noël. Et comme la fin d'année a été plutôt gourmande, on ne se précipite pas forcément. Car le prix n'est pas le seul déclencheur : il faut d'abord retrouver l'appétit après plusieurs jours de grandes tablées.

Dans une supérette, la décoration de Noël est encore en place, mais certains prix ont chuté. Le chapon passe de 17 à 9 euros le kilo, les huîtres aussi sont à moitié prix, les pains d'épice seront bientôt en promotion, et le calendrier arrange les commerçants : cette année, la fin des vacances scolaires aura lieu le 8 janvier, de quoi en profiter encore un peu.

Dans un magasin de quartier, la chasse aux promotions ne semble pas être le sport national. La fête, c'est terminé. On attend donc le mois de janvier 2025, le temps pour nous tous de refaire quelques économies.