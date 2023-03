VIDÉO - Bons et pas chers : les bouillons fleurissent dans toute la France

Il est ouvert depuis quinze minutes et il est déjà complet. Ce restaurant de Flers, en Normandie, compte 50 couverts. Autant de clients qui ont vite adopté le principe du bouillon. Dans les assiettes justement, les incontournables du bouillon... des classiques français : œuf mimosa, poulet et purée, riz au lait. Et les deux spécialités de la maison : le tartare qui est préparé devant vous, ainsi que la tarte aux citrons meringuée. Et c'est vous qui choisissez la taille de la part.