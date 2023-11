VIDÉO - Bons plans : les astuces pour payer moins cher votre calendrier de l'Avent

Les calendriers de l'Avent, dont le prix peut varier considérablement, représentent un budget conséquent. Mais il est possible de faire des économies sans rogner sur la qualité. TF1 vous livre quelques astuces.

Le mois de décembre n'a pas encore commencé, pourtant, les calendriers de l'Avent sont déjà en promotion. Mais vu les prix de départ, 8, 12, 15 euros, cela reste un budget conséquent. Dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article, notre équipe se met donc en quête de quelques petites astuces pour faire des économies.

Commençons par le modèle de calendrier le moins cher que nous ayons trouvé sur le marché, dans les rayons d'une enseigne de hard-discount. "Ils sont vraiment à prix raisonnable : 1,19 euro le calendrier de l'Avent, c'est accessible à tous", réagit une cliente. Mais certains restent sceptiques quant à la qualité. "C'est très fin, très léger, c'est moins cher, mais il faut quand même un minimum de qualité", tempère un autre.

Pour la qualité en effet, ce n'est pas vraiment ça. Le chocolat à l'intérieur contient seulement 30% de cacao, et surtout beaucoup de sucre. Côté prix, nous l'avons comparé avec une tablette de chocolat au lait équivalent. Pour les mêmes quantités, vous payez 1,19 euro le calendrier, contre 50 centimes la tablette. Mais pour goûter à la magie de Noël, le prix de ce calendrier reste imbattable.

Vous préférez ceux avec des jouets à l'intérieur ? Pour l'astuce numéro deux, nous nous en remettons à Lisa. "J'ai l'habitude d'acheter d'occasion des vêtements, donc pourquoi pas des calendriers", explique-t-elle. En cherchant sur Internet, elle a trouvé un site qui propose pas moins de 5000 références d'occasion. Des invendus des années précédentes parmi lesquels elle a trouvé son bonheur. "Il était de base à 31 euros neuf, d'occasion, je l'ai à 19 euros. Comme ça, ça me permet de pouvoir l'offrir à mon petit neveu qui ne verra pas la différence", se félicite-t-elle. Elle n'est pas la seule à avoir opté pour ce bon plan. Sur le site, les ventes de calendriers d'occasion ont augmenté de 30% en un an.

Pour la dernière astuce, c'est Jessica qui nous emmène faire quelques emplettes. Pour les calendriers de ses enfants, pas question d'aller au rayon spécialisé, elle part plutôt à la recherche de petits cadeaux à moins d'un euro. De retour à la maison avec son butin, Jessica ressort des placards des calendriers fait main qui servent tous les ans. "Celui-là commence un petit peu à faire son temps, confie-t-elle : mon fils l'a eu, il avait trois ans, il en a 12 aujourd'hui". Il ne lui reste plus qu'à remplir toutes les poches. "Je suis aux alentours de 35 euros, maximum 40 euros pour trois enfants. Et du coup ils ont et des jouets et des chocolats, je pense qu'ils sont gagnants". Les parents aussi. Suelques économies qui leur permettront de mettre un peu plus de cadceaux sous le sapin.