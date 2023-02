VIDÉO - Le bonus réparation fait baisser le coût de la panne

Dans l'atelier du magasin "Envie", à Toulouse (Haute-Garonne), environ 60 appareils sont réparés chaque semaine. Un chiffre en hausse porté par le bonus réparation de quinze à 45 euros. Les personnes sont plus sensibilisées sur la possibilité de réparer. Un coup de pouce bienvenu pour les clients.

Une trentaine d'appareils est concernée par ce bonus qui est directement déduit de votre facture. Le montant varie selon le type de réparation, dix euros pour un grille-pain ou une bouilloire, 25 euros pour un appareil plus gros comme un lave-linge et jusqu'à 45 euros pour un ordinateur. Aujourd'hui, ce qui est le plus réparé, c'est le gros électroménager.