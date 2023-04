VIDÉO - "Bonus réparation" : son doublement va-t-il inciter les consommateurs à l'utiliser ?

Pour l’instant, seules 20.000 personnes ont bénéficié du bonus réparation, et surtout pour de l’électroménager. À partir du mois de juillet, le bonus double et passe de 45 à 90 euros pour un ordinateur, ou de 20 à 40 euros pour un four encastrable. Le dispositif est financé grâce à l’éco-contribution que chacun paie en achetant un produit électronique.