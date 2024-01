VIDÉO - Boom de la voiture électrique d'occasion : comment bien choisir son futur véhicule ?

Il s’agit d’une bonne nouvelle, à la fois pour l'environnement et pour le portefeuille : la voiture électrique d'occasion est en plein boom. Les offres ont bondi de 180% en 2023, à des prix de plus en plus bas. Les journalistes de TF1 vous donnent des conseils pour bien choisir votre nouveau véhicule.

Pour évaluer une voiture électrique d'occasion, il y a de quoi être désorienté : pas de ronronnement de moteur au démarrage ou de fuite d’huile apparente. C’est tout le problème de ce type de véhicule, car il n’y a rien de perceptible pour vérifier son état. Même la batterie n’est pas toujours visible. Voici trois conseils pour décider au mieux lors de l'achat d'une voiture électrique d'occasion.

Faire attention à l'état de la batterie

Première précaution : "Se renseigner sur l’état de la batterie", rapporte Vincent Le Déaut, responsable de l’agence Aramis Auto, dans le reportage en tête de cet article. "On conseille de ne pas acheter un véhicule électrique avec un état de santé inférieur à 70%", précise-t-il. Car le risque est que l’autonomie soit fortement réduite. Un modèle peut, par exemple, afficher 395 kilomètres d’autonomie neuf, mais l’état de santé de la batterie, même si très correcte, la fait baisser à 345 kilomètres. Il faut donc s’assurer que le revendeur a bien fait ce test et qu’il affiche un certificat de batterie. Sur certains sites de revente entre particuliers, il n’y figure que rarement.

Avoir un câble de recharge compatible avec sa borne

Deuxième enseignement : "Ce qui est important pour un véhicule électrique, c’est de s’assurer du type de câble de recharge présent au sein de la voiture", poursuit Vincent Le Déaut. Il faut notamment que ce câble soit bien compatible avec la borne de rechargement à proximité de chez soi. Par exemple, si cette borne a une puissance kilowattheure inférieure à celle de la voiture, la recharge censée prendre 1h30 se fera plutôt en 8 heures. Pour faire installer une borne adaptée à son véhicule, les délais peuvent parfois aller jusqu’à un an et demi.

Vérifier les pneus, les plaquettes de frein et les essuie-glaces

Troisième conseil : concernant l’entretien, il y a moins de choses à contrôler, qu’importe si la voiture a beaucoup roulé. "Plus besoin de regarder le kilométrage ou le moteur, uniquement les pneus, éventuellement les plaquettes de frein, et les essuie-glaces. Et en termes de coût, c’est -50% sur six ans environ d’entretien", détaille Anaïs Harmant, directrice marketing du site La Centrale, qui vend des voitures d’occasion.

Les voitures électriques d’occasion sont accessibles à partir de 12.000 euros, mais selon son revenu, il est possible de prétendre à des aides : le leasing - soit la location -, entre 100 euros et 150 euros par mois, ou bien la prime à la conversion qui fournit une aide allant jusqu’à 6000 euros. Le bonus écologique de 1000 euros va en revanche être supprimé cette année.