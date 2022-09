VIDÉO - Gaz : l'inquiétude de Bordelais face à des factures multipliées par quatre

Une belle frayeur. Après trois ans de prix bloqué, Fabienne Taleyson a cru à une erreur lorsqu'elle a reçu le renouvellement de son contrat de gaz. "Je passe de 8 centimes d'euro le kilowattheure à 29 centimes", s'inquiète-t-elle. En l'état, sa facture de gaz serait multipliée par quatre, passant d'un peu plus de 100 euros par mois à près de 400 euros. "Je me demande comment je vais faire pour payer ces factures. Je vais devoir faire le choix entre me chauffer l’hiver ou m’alimenter", se lamente la cliente de Gaz de Bordeaux, seul fournisseur de gaz de la région.