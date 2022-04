Bordeaux-Paris : des TGV pas assez nombreux et trop chers ?

L'argument est contesté par l'entreprise ferroviaire. En effet, selon Franck Dubourdieu, directeur commercial chez TGV Atlantique, "il y a 19 allers-retours entre Paris et Bordeaux. On est revenu au niveau du pré-Covid à compter de mars. À certains moments, on peut se retrouver avec des trains pleins la veille, mais ce n'est pas systématique". Autre explication, l'arrêt de la navette aérienne entre Bordeaux et Paris oblige plus de 500 000 passagers par an à trouver un autre moyen de transport.