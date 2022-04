Pouvoir d'achat : l’idée emballante d’une boulangère pour ne pas augmenter ses prix

Les pains sortent à peine du four et les habitués de cette boutique l'emportent dans leur sac en tissu. Face à la hausse des prix des matières premières, une boulangère des Deux-Sèvres a décidé de faire l'économie de l'emballage plutôt que d'augmenter le prix de sa baguette. "On ne voulait pas toucher au porte-monnaie de nos clients et on a cherché une solution. On s'est dit qu'avec la baguette, on pouvait supprimer l'emballage", confie Valérie Prunier dans le reportage en tête de cet article.