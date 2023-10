VIDEO - Boulangerie : quand les chaînes font recette

Un marketing digne de la grande distribution et une installation stratégique en périphérie. Voilà comment, en à peine vingt ans, l'enseigne Marie Blachère est devenue le leader de la boulangerie française. Elle compte aujourd'hui plus de 700 points de vente partout en France et son chiffre d'affaires frôle le milliard d’euros.

Le secret des prix bas : le volume. A l'échelle d'une seule boulangerie, pas moins de 3000 baguettes peuvent être vendues chaque jour. Il faut donc que les clients viennent et repartent vite. Et pour cette raison, la chaîne choisit soigneusement l’emplacement de chacun de ses points de vente, systématiquement situés au cœur d’une zone commerciale.