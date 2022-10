Boulangers, leurs recettes pour bloquer les prix

Une baguette à 1,20 euro, ce sont déjà cinq centimes de plus qu'il y a six mois. Il est impensable pour Mickaël Gourvelen d'augmenter à nouveau ses tarifs. Pourtant ceux de l'énergie, eux, explosent. "J'ai payé 2 500 euros de plus que l'année dernière", rapporte-t-il. La seule solution pour ne pas répercuter ces hausses, c'est de diminuer le poids de certaines baguettes. Et une fois cuites, il n'y a aucune différence, elles ont gardé le même volume.