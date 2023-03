VIDÉO - Vin : ce qui va bientôt changer sur les étiquettes

Et la liste peut être longue. "Nous avons droit à 23 additifs différents", explique Pascal Moulinier, gérant d’une cave à vin à Saint-Jean-de-Védas (Hérault), dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article. Et d'en citer quelques-uns : "Ce sont des additifs tels que le sucre, qui permet de remonter les degrés alcooliques parfois de certains vins. Et à l'inverse, ça peut être également de l'acide tartrique qui peut, au contraire en cas de canicule, remonter les acidités", détaille-t-il.

Des noms d’ingrédients qui ont de quoi effrayer les clients, mais ce caviste y voit plutôt une bonne nouvelle. Car les petits vignerons pourront se démarquer des industriels. "Ça va pousser le monde viticole à davantage travailler au niveau des vignobles. On a tout à gagner à montrer que grâce à nos terroirs, on peut faire naturellement, sans entrave, avec un minimum d'entrants, en travaillant bien nos sols, de superbes vins", dit-il.