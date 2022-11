Bouteilles en verre : le grand retour de la consigne

Produire du verre est de plus en plus coûteux : + 60% en un an. Récupérer des bouteilles déjà utilisées devient moins cher que d’en acheter des nouvelles. C’est cette solution qu’Olivier Lallemand, un brasseur breton de La Brasserie du Bout du Monde, a développé depuis un an. Ici, 45% des bouteilles sont réemployés contre seulement 1% en France. Mais le nettoyage, c’est la difficulté principale pour développer la consigne.