VIDÉO - Braderie de Lille : promenez-vous dans les allées de l'édition 2023

On dit que "le monde attire le monde", et à la braderie de Lille, ça se confirme. Il y a tellement de stands, plus de 8.000, que les acheteurs viennent de toute la France, et même de l'étranger, et certains avec une idée très précise en tête. La braderie est la plus grande d'Europe. Elle attire aussi beaucoup de brocanteurs et d'antiquaires.