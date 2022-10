Bricoler sans acheter ses outils, c'est possible

Dans son appartement, Joseph, également sollicité dans notre sujet, réalise lui-même ses travaux. Il n'a pas les moyens de payer des spécialistes. Alors, l'homme, qui n'est pas du tout un bricoleur, peut bénéficier de bons conseils pour restaurer ses murs. Pour les débutants, des professionnels animent aussi des ateliers pour apprendre à bricoler. Et si les ateliers ne suffisent pas pour de plus gros travaux, les artisans acceptent de passer quelques heures chez vous. Plus d'informations dans le reportage TF1.