VIDÉO - Le vide-grenier, roi des bonnes affaires de la rentrée

Il suffit de quelques secondes pour repérer une personne y faire une bonne affaire. Pour décorer son logement, une jeune femme, interrogée dans la vidéo en tête de cet article, n'achète d'ailleurs plus que dans les vide-greniers. Pour 40 euros, elle emporte ce jour-là un distributeur d'époque. "C'est là où on peut trouver des trucs pas trop chers, qui permettent de faire une belle déco sans aller dans les magasins et d'acheter du neuf", explique-t-elle.