VIDÉO - Essence, électricité, fournitures scolaires : une très chère rentrée

Une très chère rentrée à plusieurs niveaux. Un changement, d'abord, du côté de la SNCF. La carte "Avantage" devait permettre l'accès à des billets SNCF à prix réduit. Mais dès ce mardi 29 août, les trajets en train deviennent plus chers. Si le prix de la carte demeure à 49 euros, le prix maximal des billets, que l'on peut acheter avec, augmente. Désormais, c'est jusqu'à 49 euros pour un trajet d'une heure et demie, jusqu'à 69 euros pour un voyage de moins de trois heures, et même 89 euros pour un long déplacement. Alors cette carte porte-t-elle bien son nom ? "Ça devient de plus en plus cher, on n'a pas l'avantage initial qui était prévu au départ", juge une voyageuse interrogée par le 20H de TF1.