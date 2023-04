VIDÉO - Budgets en baisse : les magasins de meubles s'adaptent à l'inflation

Autre changement majeur depuis la période des confinements : la généralisation du télétravail, qui a imposé de nouveaux besoins pour aménager son intérieur. Chaque année, la chaîne de magasins But vend ainsi un demi-million de pièces de bureaux, et les millions de néo-télétravailleurs sont une cible de choix pour l'enseigne. Elle vient d'ailleurs de créer une gamme spécialisée, vendue exclusivement en ligne, essentiellement des chaises ergonomiques et des bureaux qui trouvent leur place dans un petit appartement.