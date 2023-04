Buffet de luxe : le plus grand restaurant de France

Derrière ce concept unique, Louis Privat, 70 ans. Passionné d'art, il veut faire de chaque repas un spectacle dont les stars sont les plats. Il emploie même une éclairagiste en plein temps. Dans le restaurant, en tout, 2 000 points lumineux. Et à la rôtisserie, comme sur une scène de théâtre, une poursuite accompagne la progression des grillardins. Encore plus technique, la cascade de homard. Sa machinerie a coûté six mois de travail et a coûté 100 000 euros. Louis Privat a dépensé 18 millions d'euros pour l'aménagement et la décoration fastueuse. Il envisage de quitter Narbonne pour ouvrir un temple de la gastronomie avec salle de spectacle, épicerie, hôtel et un buffet encore gargantuesque.