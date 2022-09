"C'est génial d'avoir ça à proximité" : le succès des distributeurs automatiques

En revanche, le distributeur a coûté 60.000 euros. Il faudra plusieurs années pour l'amortir. Mais en à peine un an, il a déjà trouvé son public. Il n'est pas ainsi étonnant que les automates fleurissent en milieu rural. Des plus basiques aux plus insolites.

Le pari était pourtant loin d'être gagné. Il a fallu rassurer les commerçants des alentours et convaincre les habitants. C'est maintenant chose faite. Fondateur de GS Taloa, qui proose des galettes traditionnelles basques à Ascain, Sébastien Gonzalez espère même installer d'autres distributeurs dans les années à venir.