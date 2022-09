C'est l'automne sur les étals

Avez-vous remarqué, vos étals ont changé de couleur, et vous, de menus. Finis les tomates et les melons, vive les potimarrons et les courges à 2,50 euros le kilo, comme chez cette productrice, où tous les matins, on tranche. Ça part très vite, aussi vite que le changement de saison. "Il commence à faire frais, donc c'est normal, on change nos habitudes" ; "On change aussi de vêtements et aussi de légumes",